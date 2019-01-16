Алле Пугачевой стало плохо во время съемок телепрограммы

Съемки программы, которая выходит на Первом канале, проходили в телецентре Останкино. Через некоторое время после их начала у 69-летней певицы появилась аллергическая реакция с признаками удушья. Когда ее состояние ухудшилось до сильного кашля Пугачева покинула студию, не дожидаясь окончания съемок.
После выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что причиной аллергической реакции стал насыпанный в студии искусственный снег, пишет «Росбалт».
В ноябре 2018 года Пугачева из-за плохого самочувствия отменила выступление на юбилейном концерте Леонида Агутина.