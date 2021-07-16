Алтайский чиновник назвал восхитительные «побочные эффекты» от «Спутника V»

«Сегодня поставил вторую вакцину Спутник V ! Побочные эффекты:
- Ушла тревога
- Стал видеть цветные сны
- Улучшилась потенция
Всем рекомендую!» — поюморил 35-летний глава села.
В комментариях спросили, увеличилась ли от прививки зарплата и можно ли теперь за ночь выучить китайский.
«Оказывает положительный эффект на все», — не потерял позитивную волну чиновник.
После того, как на его пост обратили внимания местные СМИ и соцсети, Киршин добавил и четвертый побочный эффект: «привился и взлетел в топ новостей».
Как отметил Telegram-канал «Алтай-Болтай», Турочакский район — в лидерах по темпам прививочной кампании и теперь понятно почему.