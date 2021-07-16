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Алтайский чиновник назвал восхитительные «побочные эффекты» от «Спутника V»

Глава Артыбашского сельского поселения в Республике Алтай Алексей Киршин привился «Спутником V» и рассказал в Instagram о своих «побочных эффектах».

Глава администрации МО Артыбашское сельское поселение Алексей Киршин.
Глава администрации МО Артыбашское сельское поселение Алексей Киршин.
https://www.instagram.com/aleksej.kirshin/

«Сегодня поставил вторую вакцину Спутник V ! Побочные эффекты:

  • Ушла тревога
  • Стал видеть цветные сны
  • Улучшилась потенция

Всем рекомендую!» — поюморил 35-летний глава села.

В комментариях спросили, увеличилась ли от прививки зарплата и можно ли теперь за ночь выучить китайский.

«Оказывает положительный эффект на все», — не потерял позитивную волну чиновник.

После того, как на его пост обратили внимания местные СМИ и соцсети, Киршин добавил и четвертый побочный эффект: «привился и взлетел в топ новостей».

Как отметил Telegram-канал «Алтай-Болтай», Турочакский район — в лидерах по темпам прививочной кампании и теперь понятно почему.

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