Алтайский чиновник назвал восхитительные «побочные эффекты» от «Спутника V»

Глава Артыбашского сельского поселения в Республике Алтай Алексей Киршин привился «Спутником V» и рассказал в Instagram о своих «побочных эффектах».

«Сегодня поставил вторую вакцину Спутник V ! Побочные эффекты: Ушла тревога

Стал видеть цветные сны

Улучшилась потенция Всем рекомендую!» — поюморил 35-летний глава села.

В комментариях спросили, увеличилась ли от прививки зарплата и можно ли теперь за ночь выучить китайский.

«Оказывает положительный эффект на все», — не потерял позитивную волну чиновник.

После того, как на его пост обратили внимания местные СМИ и соцсети, Киршин добавил и четвертый побочный эффект: «привился и взлетел в топ новостей».

Как отметил Telegram-канал «Алтай-Болтай», Турочакский район — в лидерах по темпам прививочной кампании и теперь понятно почему.