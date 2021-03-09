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Алтайский Пухляш и «люди в черном»: новый клип Little Big идет на рекорд по просмотрам

Группа Little Big представила новый клип на песню Sex Machine.

Группа Little Big
Группа Little Big
Скрин с видео Youtube

В клипе участники группы Илья Прусикин, Соня Таюрская и Антон Лиссов предстают в образе героев из фильма «Люди в черном» и стирают память танцору Пухляшу — Дмитрию Красилову.

По сюжету Пухляш переодевается в знаменитый спортивный костюм и «перемещается» в клип Uno, пишет News.ru.

У нового клипа уже более 2 млн просмотров. А только за первые три часа — более 150 тыс. Между тем клип вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Многие считают, что мотив Sex Machine запоминается с первого раза. Другие уверяют, что песня не дотягивает до уровня предыдущего хита Uno.

Накануне в эфире Первого канала участники группы публично признались, что в этом году не станут представлять Россию на «Евровидении» из-за того, что их композиция будет просто соревноваться с прошлогодней Uno. Которая поставила рекорд по просмотрам — 189 млн.

Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha с песней про сильных женщин.

Пухляш

Дмитрий Красилов родился в Заринске Алтайского края. Стал известен после участия в шоу «Танцы» на ТНТ и съемках клипа группы Little Big на песню, с которой музыканты собирались на «Евровидение».

С 2018 по 2020 год Красилов снялся в 15 фильмах, среди которых — «Вторжение» Федора Бондарчука.

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