Алтайский Пухляш после размолвки с Little Big рассказал, на что готов ради хайпа

Танцор из Заринска Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш, рассказал, на что готов ради популярности.

В программе «Ночной контакт» на YouTube он заявил, что многое может сделать ради хайпа. Но есть несколько принципов, которыми он не поступится.

«Когда жил в общаге, соседи говорили, что у меня лучший приват. Станцевать его не составляет труда. Но сделать это на коленях олигарха — зашквар. Я не готов настолько радовать людей», — цитирует Красилова om1.ru.

Он также рассказал о жизни до «Танцев» на ТНТ, после которых танцор переехал в Москву, пытался научиться играть на аккордеоне, сотрудничестве с Little Big и гонораре, который потратил на покупку квартиры.

Ранее стало известно, что группа Little Big больше не будет работать с танцором.