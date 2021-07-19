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Алтайский Пухляш после размолвки с Little Big рассказал, на что готов ради хайпа

Танцор из Заринска Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш, рассказал, на что готов ради популярности.

Дмитрий Красилов.
Дмитрий Красилов.
Скриншот видео «Ночной контакт» на YouTube

В программе «Ночной контакт» на YouTube он заявил, что многое может сделать ради хайпа. Но есть несколько принципов, которыми он не поступится.

«Когда жил в общаге, соседи говорили, что у меня лучший приват. Станцевать его не составляет труда. Но сделать это на коленях олигарха — зашквар. Я не готов настолько радовать людей», — цитирует Красилова om1.ru.

Он также рассказал о жизни до «Танцев» на ТНТ, после которых танцор переехал в Москву, пытался научиться играть на аккордеоне, сотрудничестве с Little Big и гонораре, который потратил на покупку квартиры.

Ранее стало известно, что группа Little Big больше не будет работать с танцором.

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