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Андрей Малахов отказался от московской прописки

Российский тележурналист, ведущий программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Андрей Малахов отказался от московской прописки.

Андрей Малахов.
Андрей Малахов.
instagram.com/malakhov007

Он опубликовал фото в своем Instagram-аккаунте.

На снимке виден штамп о регистрации: журналист отныне прописан в родном городе — Апатитах (Мурманская область).

«Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 Марта я официально прописан в городе Апатиты. Считаю это трендом 2021-го — прописка в Москве (такая желанная в 90-х XX века) в XXI веке — не такая важная штука. А вот поддержать родной город налогами и личным участием (пусть даже малыми делами) — must», — пояснил Малахов.

Комментаторы отреагировали: «Не понимаю, каким образом прописка влияет на место уплаты налогов. Правда если ты там себя самозанятым зарегистрируешь или ИП, налоги твои от работы на ТВ все равно в Московский бюджет идут», «Красавчик», «Молодец», «Правильно, там и северные платят наверное? Но и пенсия будет ближе».

Апатиты расположены на Кольском полуострове, пишет Lenta.ru. Население города — немногим более 50 тыс. человек. Это четвертый по величине населенный пункт за Северным полярным кругом.

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