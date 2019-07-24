Андрей Малахов показал, в каких условиях живут звезды российского шоу-бизнеса

«У меня дома теряются все. Одна спальня — 102 квадратных метра», — рассказала «королева шпагатов» Волочкова о размерах своего загородного особняка.
Внутреннее убранство украшают картины индийского модерниста XX века Макбула Фида Хусейна и интерьеры в стиле в стиле Людовика XIV. По словам Волочковой, большая часть из миллиона рублей, который она тратит каждый месяц, уходит на коммунальные услуги.
«У нас 20 соток земли и 100 квадратов в доме. Не так много, зато честно заработанные», — говорит певец Алексей Чумаков о своем загородном доме, в котором живет вместе с Ковальчук.
Во дворе дома — открытый бассейн. По словам Ковальчук, поплавать удается нечасто — российский климат мешает. Пара предпочитает отдыхать в домашнем кинотеатре, пишет ura.ru.
Ранее промоутер и телевизионный продюсер Алина Красная рассказала о ежемесячных расходах российских звезд шоу-бизнеса, передает Lenta.ru. Телеведущая Ксения Собчак тратит 700 тысяч рублей, а певец Филип Киркоров — 5 миллионов. Деньги уходят на пиарщиков, водителей, стилистов, нянь, охранников.