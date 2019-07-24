Андрей Малахов показал, в каких условиях живут звезды российского шоу-бизнеса

«У меня дома теряются все. Одна спальня — 102 квадратных метра», — рассказала «королева шпагатов» Волочкова о размерах своего загородного особняка.

Внутреннее убранство украшают картины индийского модерниста XX века Макбула Фида Хусейна и интерьеры в стиле в стиле Людовика XIV. По словам Волочковой, большая часть из миллиона рублей, который она тратит каждый месяц, уходит на коммунальные услуги.

«У нас 20 соток земли и 100 квадратов в доме. Не так много, зато честно заработанные», — говорит певец Алексей Чумаков о своем загородном доме, в котором живет вместе с Ковальчук.