Анфиса Чехова призналась, что испытала, посетив корейский Музей секса

Теле- и радиоведущая, певица и киноактриса Анфиса Чехова во время отдыха в Южной Корее посетила Музей секса и здоровья «Jeju Loveland», расположенный на острове Джиджу. Скульптуры, иллюстрирующие плотские утехи и смелые эротические фантазии авторов, Анфисе очень понравились. Она назвала их красивыми и эстетичными, о чем и написала в своем Instagram.

Посещение таких музеев (а на этом острове их несколько) госпожа Чехова явно одобрила. Свои мысли она выразила примерно так: не будет семьи, любви и верности без хорошего секса. причём это слово она пишет с заглавной буквы. А вот и цитата.

Анфиса Чехова,

теле и радиоведущая:

Этот музей не возможно описать словами!

И попала я в этот музей не случайно в День «Семьи, Любви и Верности»!

Потому что без хорошего здорового Секса не возможно достичь этих трех составляющих праздника!

Сбор коллекции в этот музей на острове Джиджу (Чиджу) начала группа энтузиастов из 20 художников и скульпторов в 2002 году. Открыт он был в 2007-м. Здесь собрано больше 150 нескромных скульптур, и коллекция, иллюстрирующая плотские утехи, обновляется и пополняется.

Здесь представлены образцы культового эротического искусства со всего света — из Греции, Японии, стран Океании, Африки. Попадаются также на редкость талантливые работы, созданные местными умельцами, причем не только молодыми, но и весьма известными корейскими скульпторами, рассказал Михаил Назаров, посетивший этот музей.