8 января
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Английский принц Гарри рассказал о ссоре с отцом и лишении невинности

Автобиография принца Гарри вызвала шок у читателей всего мира. В свет она выходит только 10 января, но отрывки уже появились в прессе.

Принц Гарри
Принц Гарри
CC0

В частности, Daily Mail сообщает, что король Великобритании Карл III приказал принцу Гарри не брать свою супругу Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II.

Как пишет принц, Карл озвучил «бессмысленные и неуважительные» причины. Гарри якобы потребовал от отца никогда так не высказываться о Маркл, и Карл якобы извинился.

В автобиографической книге член монаршей семьи также признался, что, будучи пилотом вертолета, во время службы в Афганистане убил 25 боевиков, однако не гордится этим фактом.

Мемуары еще не опубликованы, но выдержки из них уже вызвали скандал. В книге принц Гарри признался, что в 17 лет употреблял кокаин, а также лишился девственности с женщиной старше себя на поле рядом с пабом, сообщает «Рамблер».

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