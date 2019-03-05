Ани Лорак запуталась в «перьевой шубе» во время концерта

Певица Ани Лорак опубликовала в Instagram ролик с концерта. На кадрах видно, как певица запуталась в сценическом костюме — белой шубе из перьев, которую надела вместе с боди и колготками в сетку.

Видео вызвало неоднозначную реакцию комментаторов.

«А почему в купальнике? И зачем этот балахон? Хорошо, что не запуталась и не упала», «Чуть не упала, не надо на себя что попало надевать», «Да, не комильфо!», «Скоро голая будет петь, в нормальной одежде, видимо, плохо получается», «Шуба Филиппа», «Так смешно смотреть! Зверинец… На колготки натянуть белье!», «Нищая совсем… Денег на платье нет?», «Ну и вкус у вас, конечно, неужели нельзя одеться?», «Шуба и трусы, да», «Чучело в перьях», — не стеснялись в выражениях подписчики певицы, пишет mail.ru.

Преданным поклонникам наряд певицы понравился.

Ранее комментаторы решили, что певица увеличила губы. По мнению многих, Ани увлеклась филлерами и уколами красоты.