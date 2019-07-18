Анита Цой призналась, что пухнет и ее разносит

Певица Анита Цой решила обсудить с подписчиками волнующую ее тему. По словам артистки, она стремительно полнеет, несмотря на то, что много двигается и правильно питается.

Отметка на весах достигла 75 килограммов.

«Все, как на духу. Я пухну! Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку! Кто-то посчитал меня даже беременной! При этом: я отлично себя чувствую, у меня много сил, отличное настроение, сижу на ПП. Достаточно много двигаюсь: пою, танцую, занимаюсь спортом и даже исполняю сложные трюковые элементы», — разоткровенничалась Анита.

«Несмотря на это, я стремительно набираю вес. Раздражает, что все концертные костюмы становятся малы. Но есть и плюсы. На лице, вообще, ни одной морщинки. <…> Стрелка весов уже на 75 килограммах, но я не оставляю надежды на то, что смогу вернуть себе былую стройность, хотя бороться становится все сложнее», — посетовала Цой.

Поклонники поддержали артистку в комментариях, правда их мнения по поводу дальнейших шагов Аниты разделились — одни настоятельно советовали заняться избавлением от лишних килограммов, а другие посоветовали не обращать внимание и объяснили происходящее «гормональной перестройкой», пишет mail.ru.

Рост артистки составляет 157 сантиметров.