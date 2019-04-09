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Анна Семенович опубликовала смелое фото в обтягивающем плаще

Российская певица Анна Семенович опубликовала снимок с новой фотосессии, где позирует в обтягивающем кожаном плаще.

Анна Семенович на пляже.
Анна Семенович на пляже.
www.instagram.com/ann_semenovich/

Некоторым пользователям сети показалось, что Анна изменила внешний вид и переборщила с филлерами для губ.

«По-моему, губы становятся больше чем грудь», — пишут комментаторы к опубликованному снимку.

Другие посчитали, что артистка стала непохожей на себя из-за фотошопа: «Да, фотошоп делает свое дело…», пишет mail.ru. Но многие подписчики Семенович оценили ее фигуру и образ: «Шикарно выглядите», «Фотограф молодец, подчеркнул, что вы секси».

Ранее Семенович кардинально сменила имидж — она показала фото, на котором позирует в новом образе. Анна рассказала, что образ ей пришлось сменить ради участия в новом проекте, название которого пока не разглашается.

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