Анна Семенович опубликовала смелое фото в обтягивающем плаще

Некоторым пользователям сети показалось, что Анна изменила внешний вид и переборщила с филлерами для губ.
«По-моему, губы становятся больше чем грудь», — пишут комментаторы к опубликованному снимку.
Другие посчитали, что артистка стала непохожей на себя из-за фотошопа: «Да, фотошоп делает свое дело…», пишет mail.ru. Но многие подписчики Семенович оценили ее фигуру и образ: «Шикарно выглядите», «Фотограф молодец, подчеркнул, что вы секси».
Ранее Семенович кардинально сменила имидж — она показала фото, на котором позирует в новом образе. Анна рассказала, что образ ей пришлось сменить ради участия в новом проекте, название которого пока не разглашается.