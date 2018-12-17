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Анжелика Варум восхитила поклонников костюмом «в бабочках»

Российский певец Леонид Агутин показал в Instagram совместный снимок с Анжеликой Варум после выступления на одном из концертов. На фото 49-летняя певица позирует в черном костюме с бабочками.

Леонид Агутин и Анжелика Варум.
Леонид Агутин и Анжелика Варум.
сдкис.рф

«Выступили на юбилее легендарного Юрия Николаева. Ощутили прилив ностальгии и благодарности. Долгих, счастливых и плодотворных лет вам, Юрий Александрович!», — написал Леонид Агутин.

Подписчики Агутина обратили внимание на внешность Варум и отметили, что певица выглядит очень молодо и стильно, пишет mail.ru. Впрочем, как всегда.

«У Анжелики шикарный костюм, идея с бабочками супер!», «Над Анжеликой время не властно!», «Анжелика просто волшебная! Потрясающий костюм», «Какая Анжелика восхитительная! Стрижка просто восторг!», «Бабочки просто обворожительны», — написали комментаторы Агутину.

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