Анжелика Варум восхитила поклонников костюмом «в бабочках»

«Выступили на юбилее легендарного Юрия Николаева. Ощутили прилив ностальгии и благодарности. Долгих, счастливых и плодотворных лет вам, Юрий Александрович!», — написал Леонид Агутин.
Подписчики Агутина обратили внимание на внешность Варум и отметили, что певица выглядит очень молодо и стильно, пишет mail.ru. Впрочем, как всегда.
«У Анжелики шикарный костюм, идея с бабочками супер!», «Над Анжеликой время не властно!», «Анжелика просто волшебная! Потрясающий костюм», «Какая Анжелика восхитительная! Стрижка просто восторг!», «Бабочки просто обворожительны», — написали комментаторы Агутину.