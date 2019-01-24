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Астроном-любитель заявил, что метеорит рухнул в лунный кратер во время затмения

Спутник Земли в ходе недавнего суперлуния и полного затмения столкнулся с космическим телом. И это был метеорит.

Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

О необычном явлении сообщил астроном-любитель на сайте Reddit.

Метеорит рухнул в области сформировавшегося в древности кратера Бюрги, образовав новый, пишет «Росбалт».

Исследователей заинтересовало это сообщение — они намерены получить подробные фотографии из этого района Луны. И позже сделать соответствующее заявление.

В ночь на 21 января земляне могли наблюдать суперлуние — в это время луна находилась на максимально близком расстоянии от нашей планеты, поэтому была необычайно большой и очень яркой.

21 января было и первое в этом году лунное затмение.

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