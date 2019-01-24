Астроном-любитель заявил, что метеорит рухнул в лунный кратер во время затмения

О необычном явлении сообщил астроном-любитель на сайте Reddit.
Метеорит рухнул в области сформировавшегося в древности кратера Бюрги, образовав новый, пишет «Росбалт».
Исследователей заинтересовало это сообщение — они намерены получить подробные фотографии из этого района Луны. И позже сделать соответствующее заявление.
В ночь на 21 января земляне могли наблюдать суперлуние — в это время луна находилась на максимально близком расстоянии от нашей планеты, поэтому была необычайно большой и очень яркой.
21 января было и первое в этом году лунное затмение.