Балерина Волочкова подралась с шофером на съемках телепрограммы

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова закатила оплеуху своему бывшему водителю Александру Скиртачу в студии НТВ. Видео с этой дракой выложила в Instagram сама экс-прима Большого театра.

Анастасия заявила, что засудит Скиртача за клевету:

Его работой стал еженедельный обзвон журналистов с «новым-старым компроматом и новыми знаниями на меня». Я не собираюсь с ними как-то разбираться вне правового поля. На Скиртача подано заявление за клевету, и он должен будет за это ответить.

Как видно на кадрах выложенного Волочковой ролика, вначале она ударила по монитору, который транслировал выступление бывшего водителя, а потом ворвалась в студию и набрасывается на Скиртача.

Конфликт между Анастасией Волочковой и ее бывшим водителем разгорелся после того, как 41-летний Скиртач украл у балерины 200 тысяч рублей. Мужчина провел полгода в СИЗО, получил условный срок, а после освобождения начал распространять в соцсетях и СМИ «грязные тайны» Волочковой, пишет Ura.ru.