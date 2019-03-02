Балерина Волочкова подралась с шофером на съемках телепрограммы

Анастасия заявила, что засудит Скиртача за клевету:
Его работой стал еженедельный обзвон журналистов с «новым-старым компроматом и новыми знаниями на меня». Я не собираюсь с ними как-то разбираться вне правового поля. На Скиртача подано заявление за клевету, и он должен будет за это ответить.
Как видно на кадрах выложенного Волочковой ролика, вначале она ударила по монитору, который транслировал выступление бывшего водителя, а потом ворвалась в студию и набрасывается на Скиртача.
Конфликт между Анастасией Волочковой и ее бывшим водителем разгорелся после того, как 41-летний Скиртач украл у балерины 200 тысяч рублей. Мужчина провел полгода в СИЗО, получил условный срок, а после освобождения начал распространять в соцсетях и СМИ «грязные тайны» Волочковой, пишет Ura.ru.