Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Балерина Волочкова подралась с шофером на съемках телепрограммы

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова закатила оплеуху своему бывшему водителю Александру Скиртачу в студии НТВ. Видео с этой дракой выложила в Instagram сама экс-прима Большого театра.

Обувь Анастасии Волочковой.
Обувь Анастасии Волочковой.
www.instagram.com/volochkova_art

Анастасия заявила, что засудит Скиртача за клевету:

Его работой стал еженедельный обзвон журналистов с «новым-старым компроматом и новыми знаниями на меня». Я не собираюсь с ними как-то разбираться вне правового поля. На Скиртача подано заявление за клевету, и он должен будет за это ответить.

Как видно на кадрах выложенного Волочковой ролика, вначале она ударила по монитору, который транслировал выступление бывшего водителя, а потом ворвалась в студию и набрасывается на Скиртача.

Конфликт между Анастасией Волочковой и ее бывшим водителем разгорелся после того, как 41-летний Скиртач украл у балерины 200 тысяч рублей. Мужчина провел полгода в СИЗО, получил условный срок, а после освобождения начал распространять в соцсетях и СМИ «грязные тайны» Волочковой, пишет Ura.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость