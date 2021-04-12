Барнаулец сделал предложение возлюбленной в кинотеатре под видеообращение актеров с экрана

Они записали видео, которое сотрудники кинотеатра включили после титров.

Жених заранее связался со звездами, а те с удовольствием согласились.

«Мне позвонил Константин и сообщил, что после сеанса в Барнауле он хочет сделать предложение своей девушке, которую он очень любит. Он хотел, чтобы этот день она запомнила на долгие годы, и попросил нас с Настей записать видео, после которого он при всех сделает своей девушке предложение прямо в кинозале», — рассказал Виталийс Семеновс.