Барнаульцы поделились эмоциями после выступления перед Тимати и Бастой

Двое барнаульцев успешно выступили на шоу «Песни» на ТНТ и продолжат борьбу за попадание в команду к продюсерам Тимати или Басте, сообщили в пресс-службе телеканал. Вадим Капустин и Николай Шорин, выступающий под псевдонимом CLAY, рассказали о своих впечатлениях от участия в проекте.

Как рассказал Шорин, в момент выступления «весь мир переворачивался внутри». Музыкант был уверен, что хорошо исполнил песню, чтобы пройти дальше.

«Когда Баста сделал свой выбор, я уже представлял в голове, как собираю вещи, прощаюсь со всеми и еду домой. Но после фразы Тимати „никто…“, сердце провалилось в пятки окончательно, и я смирился с отрицательным выбором продюсеров. Затем Тимати добавил „…кроме CLAY“, и моей радости не было предела! Мир ещё раз перевернулся, и мне стало очень радостно от того, что все обернулось удачей в мою сторону», — поделился певец.

Музыкант Вадим Капустин, вокалист группы Triangle Sun, рассказал, что «контакта и некая «химия» получилась больше с Бастой, чем с Тимати, потому как первый уже знаком с творчеством Капустина по предыдущему музыкальному проекту «Голос». Также певец поделился планами о возвращении в Барнаул.

«Последний раз в Барнауле был достаточно давно, прошлой осенью, я навещал свою маму. В конце июня планирую прилететь в Барнаул вновь. Я очень люблю центр города, кинотеатр «Россия», ведь именно там я много тусовался в молодости, танцевал брейк-данс и частенько пел с гитарой в руках. Всякий раз, когда возвращаюсь в любимый город, переживаю эти тёплые чувства вновь и вновь», — рассказал он.

Новые выпуски с участием барнаульцев можно будет увидеть 27 апреля в 20:00 и 28 апреля в 18:30 на ТНТ.