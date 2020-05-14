Барнаулу еще повезло. Что думает Собчак о других городах России

Ксения Собчак, эпатажная светская львица и скандально известная телеведущая, не раз шокировала поклонников и злопыхателей спорными заявлениями о городах России. Последнее было о Барнауле. Altapress.ru сделал подборку самых неоднозначных высказываний Ксении Собчак о городах России.

Волгоград

В своем аккаунте в Twitter Ксения Собчак нецензурно высказалась о волгоградских дорогах. Телеведущая охарактеризовала их состояние словом, которое определяется как «неминуемый конец чему-либо или кому-либо». А затем добавила: «В побежденной Германии даже, думаю, и не знают, что такое бывает».

Состояние дорог так сильно взволновало Ксению, что она посвятила этой теме не один пост.

Не, ну реально, дороги в Волгограде с 43 так и не отремонтировали. Зато «Слава Сталинграду» повесили, конечно, это ж легче. И так во всем, — пишет телеведущая в своем микроблоге.

Красноярск

Красноярцев Ксения Собчак пожалела. По прилету в город она пожаловалась на то, что там ей трудно дышать:

Бедные Красноярцы, как вы живете с такими экологическими проблемами? Вы же травитесь этим воздухом.

Санкт-Петербург

В 2019 году Собчак опубликовала «Программу перемен для Санкт-Петербурга», в которой она говорила об их необходимости.

Ксения Собчак. instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак:

К сожалению, сейчас Санкт-Петербург находится в плохом состоянии. Он устал, обветшал, он отстает и не развивается. Нужен прорыв.

Ранее, в 2015 году, Ксения Собчак заявляла, что для нее не существует города, в котором она родилась. А всякое упоминание о нем оскорбляет ее.

Я не хочу, чтобы писали, что город моего рождения — Ленинград. Это оскорбляет мои чувства, для меня такого города не существует, есть Санкт-Петербург, названный так основателем города. И мне это важно, так как имя городу вернул мой отец. А иметь фамилию кровавого мужчины в паспорте я не хочу и все, — написала Собчак в Instagram.

Касимов

В лидеры худших городов России, по мнению Ксении Собчак, попал и город Касимов Рязанской области.

Меня вообще поражает тот факт, что отъезжаешь от Москвы буквально на 100−200 километров и попадаешь в другой мир, — заявила телеведущая.

Ксения Собчак. instagram.com/xenia_sobchak

Киров

Впервые Ксения высказалась о Кирове во времена, когда была «блондинкой в шоколаде». Объектом ее издевательств стал кировский драмтеатр:

Мне кажется, что я не так много ругаюсь матом. Когда происходит какой-то ужас, сказать «ой, как плохо» — странно. Сразу чувствуешь себя дешевым актером какого-нибудь Вятского драмтеатра.

Крым

В интервью Евгению Киселеву телеведущей был задан вопрос: «Чей Крым?». Ксения ответила, что Россия нарушила международные договоренности, и что эта территория должна быть возвращена Украине. Она также отметила, что на полуострове должен быть проведен референдум по данному вопросу.