Новосибирский батюшка одобрил «бандитский» клип «Хор в законе»

Житель Новосибирска снял клип «Хор в законе» о коллективе с Западного жилмассива. Видео в стиле бандитских разборок появилось в группе Троице-Владимировского собора ВКонтакте, пишет Сиб.фм.

В клипе показан приезд суровых мужчин на иномарках к храму, все это сопровождает хоровое пение.

«Клип сделан с помощью недавно вышедшего фильма о молодёжном хоре. То была серьёзная работа, а этот ролик задумывался как шутка для поднятия настроения. Мы показали ролик настоятелю Троице-Владимировского храма — он тоже посмеялся», — сообщил маркетолог киностудии «Душа» Евгений Иванов.

Сам фильм «Молодёжный хор» рассказывает о певцах Троице-Владимировского собора на Западном жилмассиве в Новосибирске.