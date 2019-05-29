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29 мая
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Новосибирский батюшка одобрил «бандитский» клип «Хор в законе»

Житель Новосибирска снял клип «Хор в законе» о коллективе с Западного жилмассива. Видео в стиле бандитских разборок появилось в группе Троице-Владимировского собора ВКонтакте, пишет Сиб.фм.

«Бандитский» клип православному хору одобрил священник.
«Бандитский» клип православному хору одобрил священник.
Скриншот видео ХОР в законе

В клипе показан приезд суровых мужчин на иномарках к храму, все это сопровождает хоровое пение.

«Клип сделан с помощью недавно вышедшего фильма о молодёжном хоре. То была серьёзная работа, а этот ролик задумывался как шутка для поднятия настроения. Мы показали ролик настоятелю Троице-Владимировского храма — он тоже посмеялся», — сообщил маркетолог киностудии «Душа» Евгений Иванов.

Сам фильм «Молодёжный хор» рассказывает о певцах Троице-Владимировского собора на Западном жилмассиве в Новосибирске.

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