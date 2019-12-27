Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 декабря -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

«Бедный Гарик». В сети появилось новое откровенное видео Кристины Асмус

Актриса Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида на песню «Love is». Тизер видеоролика певец опубликовал на своем YouTube-канале.

Гарик Харламов и Кристина Асмус.
Гарик Харламов и Кристина Асмус.
fishki.net

На протяжении 15 секунд видеоролика Кристина и Егор стоят очень близко друг к другу, тяжело дышат и собираются поцеловаться. Пользователи видеохостинга не оценили новую роль Асмус.

Пользователи YouTube в комментариях под роликом сочувствуют мужу актрисы Гарику Харламову. «Кристина Асмус будто специально ищет роли с интим сценами», — написал @Baha Bahov.

Напомним, Кристина снялась в откровенной порносцене в российском фильме «Текст». После выхода ленты в прокат, публика начала травить актрису и, похоже, травит до сих пор.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость