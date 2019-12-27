«Бедный Гарик». В сети появилось новое откровенное видео Кристины Асмус

На протяжении 15 секунд видеоролика Кристина и Егор стоят очень близко друг к другу, тяжело дышат и собираются поцеловаться. Пользователи видеохостинга не оценили новую роль Асмус.
Пользователи YouTube в комментариях под роликом сочувствуют мужу актрисы Гарику Харламову. «Кристина Асмус будто специально ищет роли с интим сценами», — написал @Baha Bahov.
Напомним, Кристина снялась в откровенной порносцене в российском фильме «Текст». После выхода ленты в прокат, публика начала травить актрису и, похоже, травит до сих пор.