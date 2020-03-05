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Беременная 16-летняя любовница состоятельного мужчины из Барнаула снялась в реалити-шоу

16-летняя Евгения из Барнаула стала участницей шоу «Беременна в 16» на телеканале «Ю». Выпуск вышел 4 марта. Отцом ребенка стал 26-летний женатый мужчина.

"Беременна в 16".
"Беременна в 16".
Скриншот видео телеканала "Ю".

Девушка рассказала, что ее жизнь — сплошные переезды. Из-за маленьких зарплат ее родители были вынуждены часто менять работу и переезжать из города в город. Отец Жени — охранник, мать — медсестра. Они в разводе.

Школьница всегда мечтала жить в достатке. Она познакомилась с «не только красивым, но и состоятельным» Максимом, который воплотил ее желания в реальность.

Женя и Максим.
Женя и Максим.
Скриншот видео телеканала «Ю».

Парень водит Женю по ресторанам и дарит дорогие подарки. При этом он нигде не работает и живет за счет сдачи жилья в аренду. К тому же, у него есть законная жена, которая ждет второго ребенка.

Женя и сама забеременела от Максима и заявляет, что разрушать его семью не собирается. Ей комфортно в роли любовницы.

Выпуск можно посмотреть на сайте телеканала.

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