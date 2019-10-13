Билан заявил, что готов участвовать в «Евровидении» в третий раз

В эфире YouTube-шоу «Алёна, блин!» российский исполнитель рассказал, почему проиграл Лазарев, и высказался о своем намерении снова принять участие в конкурсе.

Следующий конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в Нидерландах. В первом выпуске передачи «Алёна, блин!» Билан рассказал, что хочет вновь поучаствовать в конкурсе.

Если это случится, то исполнитель представит Россию на «Евровидении» уже в третий раз. В 2006 году певец занял 2 место в международном конкурсе, а в 2008 стал первым исполнителем, который принес победу России.

Кроме того, артист заявил, что победа в этом конкурсе зависит от многих факторов. Главный — удача. Исполнитель отметил, что не последнюю роль в зрительском голосовании играет и антироссийская агитация в СМИ.

Артист вспомнил и о выступлении Сергея Лазарева на «Евровидении» в этом году. Номер представителя России он назвал «офигенным», но по-мнению Билана, Сергей промахнулся с жанром. На этом конкурсе больше ценится безумие и танцевальные песни.