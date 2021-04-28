Бывший муж Пелагеи после развода требует половину ее гонораров

Очередное заседание суда по разделу имущества пришлось перенести на 3 июня, потому что спортсмен хочет половину гонораров супруги за те три года, что они были вместе.

«В суд до сих пор не поступила часть ответов на многочисленные запросы Телегина по доходам от выступлений и съемок Пелагеи. Хоккеист претендует на все гонорары, полученные группой за три года брака с артисткой», — рассказал НТВ адвокат певицы Филипп Рябченко.