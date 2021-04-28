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Бывший муж Пелагеи после развода требует половину ее гонораров

Хоккеист Иван Телегин выдвинул новые требования к экс-супруге, певице Пелагее, с которой развелся еще в декабре 2020 года.

Перед барнаульцами выступила Пелагея. 28 июня 2015 года.
Перед барнаульцами выступила Пелагея. 28 июня 2015 года.
Наталья Вязанцева

Очередное заседание суда по разделу имущества пришлось перенести на 3 июня, потому что спортсмен хочет половину гонораров супруги за те три года, что они были вместе.

«В суд до сих пор не поступила часть ответов на многочисленные запросы Телегина по доходам от выступлений и съемок Пелагеи. Хоккеист претендует на все гонорары, полученные группой за три года брака с артисткой», — рассказал НТВ адвокат певицы Филипп Рябченко.

Супруги не могут поделить загородный дом за 54 млн рублей, который купили в браке в ипотеку, а также дорогие автомобили и средства на счетах.

Также Пелагея и Телегин судятся за апартаменты, где певица живет с их общей дочерью Таисией. Это жилье вообще было куплено на деньги родителей Пелагеи, пишет News.ru.

Пара вступила в брак в 2016 году, а летом 2020 года подала на развод. Инициатором расставания стала певица.

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