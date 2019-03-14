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Бывший военный заявляет, что в США есть программа контроля за пришельцами

США обладает программой для контроля за пришельцами. Об этом сообщил бывший военнослужащий американской армии, офицер в отставке Ричард Доти, пишет «Российский диалог».

Астрономия. Планета. Космос
Астрономия. Планета. Космос
СС0

По его словам, эти программы предоставляют возможность вести контроль за прибытием представителей внеземных цивилизаций на земной шар.

Доти говорит, что ему приходилось общаться с журналистами, однако по приказу правительства пришлось искажать факты.

Технологии содержат сверхсекретные сведения. Офицер отметил, что долго проработал в Отделе сверхсекретных проектов, поэтому готов рассказать все до мельчайших подробностей. Он намерен предоставить 20 подтверждений своих сослуживцев.

Научные опыты ведут на военной базе в Альбукерке, куда, по словам Доти, прибывали раненные инопланетяне, спустя некоторое время их перенаправили в лабораторию Лос-Аломос. Как отметил бывший офицер, рост пришельцев превышал 4 фута.

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