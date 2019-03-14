Бывший военный заявляет, что в США есть программа контроля за пришельцами

США обладает программой для контроля за пришельцами. Об этом сообщил бывший военнослужащий американской армии, офицер в отставке Ричард Доти, пишет «Российский диалог».

По его словам, эти программы предоставляют возможность вести контроль за прибытием представителей внеземных цивилизаций на земной шар.

Доти говорит, что ему приходилось общаться с журналистами, однако по приказу правительства пришлось искажать факты.

Технологии содержат сверхсекретные сведения. Офицер отметил, что долго проработал в Отделе сверхсекретных проектов, поэтому готов рассказать все до мельчайших подробностей. Он намерен предоставить 20 подтверждений своих сослуживцев.

Научные опыты ведут на военной базе в Альбукерке, куда, по словам Доти, прибывали раненные инопланетяне, спустя некоторое время их перенаправили в лабораторию Лос-Аломос. Как отметил бывший офицер, рост пришельцев превышал 4 фута.