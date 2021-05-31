31 мая
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«Во имя любви»: экс-бойфренд Ольги Бузовой разоткровенничался об их расставании

Блогер Давид Манукян, более известный как Дава, впервые высказался о расставании с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Ранее пара предпочитала избегать вопросов об их расставании, сообщает «Комсомольская правда».

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
instagram.com/buzova86

Поводом для разговоров об их расставании послужило то, что Дава стал новым ведущим шоу «Дом-2».

На протяжении последних лет это место занимала Ольга Бузова, в связи с чем у журналистов появился вопрос, не пытается ли блогер отомстить своей бывшей возлюбленной.

«Я ничего не делаю специально. И соревнуюсь только с собой. И я сегодня лучше, чем вчера-для меня это главное, — заверил журналистов Дава. — Это мой год. Про меня все говорят. Этот год начался с меня и поверьте, я вас еще удивлю, вам будет еще что обсудить. Ольга большая труженица, она замечательная. Все у нее будет хорошо. Я отпустил нашу ситуацию с ней в феврале. Да, мы не сошлись характерами, такое бывает. Когда любишь, иногда приходится отпускать человека во имя любви. Никаких новых отношений у меня сейчас нет, хотя приписывают романы и с моими сотрудницами, и коллегами».

Дава также отметил, что пока не готов строить с кем-то любовь, к чему призывает его новый проект «Дом-2».

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