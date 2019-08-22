Бывшую «татушку» Юлию Волкову поклонники перепутали с ретро-звездой 80-х

Подписчики 34-летней Юлии Волковой в последнее время все чаще отмечают, что он становится какой-то неузнаваемой.
В комментариях к снимкам артистки они обсуждают чрезмерное увлечение «татушки» филлерами. Накануне же, глядя на новое фото в Instagram Юлии, фанаты и вовсе приняли ее за 66-летнюю Ирину Понаровскую, известную в прошлом певицы.
Звезда 80-х, напомним, когда-то носила челку и была брюнеткой.
«Кто это? Юля, вы не похожи на себя! Думала, Понаровская в мини», «Ужас! Что с лицом?», «На Иру Понаровскую в молодости больше похожа, чем на себя», «Старушка какая-то», — удивлялись в комментариях фолловеры.