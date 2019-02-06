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Блеск и нищета: супермодель рассказала, как живет на улице и просит милостыню

Супермодель Настасья Урбано вынуждена жить в бедности и ночевать на улице после того, как бывший муж забрал у нее все деньги.

Женщина улыбается.
Женщина улыбается.
СС0

Сейчас она живет на деньги друзей и милостыню прохожих и спит на полу у банкоматов в Барселоне, рассказала манекенщица изданию Daily Mail. Просить помощи у собственных детей она стыдится.

Между тем в 1980-х и 90-х Урбано зарабатывала миллионы долларов, появлялась на обложках таких модных журналов, как Vogue, и снималась в рекламе духов Yves Saint Laurent Opium. Она жила в Нью-Йорке и общалась со звездами — Джеком Николсоном, Романом Полански и Энди Уорхолом.

По словам 57-летней женщины, муж использовал ее денежные счета и в итоге заставил продать дом и все имущество. «Я была влюблена, как дура», — призналась модель.

Бывшие коллеги — манекенщицы — шокированы признанием Урбано и хотят помочь ей выйти из тяжелого положения.

«Я помню ее как замкнутого человека, она была очень красива и очень щедра… Никто этого не ожидал. Мы были как принцессы, но она была богиней», — отметила модель Рут Шулер.

Другая экс-модель — Эрнандо Эррера — считает, что Урбано могла бы, например, выступать с лекциями о модельном бизнесе и преподавать в этой сфере, пишет «Росбалт». Почему Урбано бросила модельный бизнес и не нашла другую работу, неизвестно.

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