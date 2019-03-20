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«Блестящая!»: Анна Семенович стала жгучей брюнеткой

Российская певица Анна Семенович кардинально сменила имидж — она показала фото, на котором позирует в образе брюнетки.

Анна Семенович на пляже.
Анна Семенович на пляже.
www.instagram.com/ann_semenovich/

Анна рассказала, что образ ей пришлось сменить ради участия в новом проекте, название которого пока не разглашается.

Семенович также поинтересовалась у подписчиков, идут ли ей темные волосы, пишет mail.ru.

«Вообще неузнаваема», «Похожа на 50-летнюю женщину», «С трудом узнала. Вообще кардинально другой человек», «Анечка, ты потеряла изюминку, блондинкой лучше и ярче, а так обычная» — откликнулись «добрые» комментаторы.

Некоторые предположили, что опубликовано старое фото. Но многим образ певицы понравился — «Точно, «Блестящая!»

А вообще, Семенович любит экспериментировать со своей внешностью.

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