«Блестящая!»: Анна Семенович стала жгучей брюнеткой

Анна рассказала, что образ ей пришлось сменить ради участия в новом проекте, название которого пока не разглашается.
Семенович также поинтересовалась у подписчиков, идут ли ей темные волосы, пишет mail.ru.
«Вообще неузнаваема», «Похожа на 50-летнюю женщину», «С трудом узнала. Вообще кардинально другой человек», «Анечка, ты потеряла изюминку, блондинкой лучше и ярче, а так обычная» — откликнулись «добрые» комментаторы.
Некоторые предположили, что опубликовано старое фото. Но многим образ певицы понравился — «Точно, «Блестящая!»
А вообще, Семенович любит экспериментировать со своей внешностью.