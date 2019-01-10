Bloomberg выяснил, сколько денег получит при разводе жена самого богатого человека в мире

Супруга основателя компании Amazon Джеффа Безоса может стать самой богатой женщиной планеты. Маккензи Безос, с которой миллиардер решил развестись, может получить половину его состояния — 68 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Эксперты агентства признали, что, если у пары нет брачного контракта или специального соглашения на случай развода, Маккензи может претендовать на половину всего состояния мужа. Это более 68 млрд долларов.

Кроме того, женщина может претендовать на часть бизнеса бывшего супруга. На данный момент Безос владеет 16% акций компании Amazon, которая является одной из крупнейших бизнес-империй в мире, пишет ura.ru.

Агентство отмечает, что даже если Маккензи получит всего 1% от состояния своего мужа, то все равно станет одной из самых богатых женщин в мире.

Ранее основатель компании Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей женой Маккензи Безос, пишет RT. Пара прожила в браке 25 лет, у них есть трое родных сыновей и одна приемная дочь.