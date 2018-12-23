Богатейшие люди мира начали беднеть

В 2018 году богатейшие люди мира обеднели на 511 млрд долларов. В том числе 16 из 25 российских богачей потеряли часть капитала, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Совокупное состояние полусотни богатейших людей на планете сократилось до 4,7 трлн долларов, хотя в первой половине 2018 года этот показатель достигал рекордных $5,6 млрд. Богатые теряют деньги из-за снижения стоимости акций компаний

Bloomberg пишет, что российские миллиардеры обеднели лишь на 2% до 255 млрд долларов. Больше всего не повезло Олегу Дерипаски, который весной попал под американские санкции. Он больше не входит в составляемый агентством рейтинг 500 богатейших людей мира.

ТАСС уточняет, что самый богатый человек в мире глава корпорации Amazon Джефф Безос также в тренде. Он хоть и увеличил свой капитал в сентябре 2018 года до рекордных 168 млрд долларов, к концу года сократил его до 115 млрд.