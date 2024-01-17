Богема: в аэропорту Волочкова обматерила журналиста по полной программе

Репортеры встретили ее сразу после прилета с отдыха на Мальдивах— артистка появилась в окружении охранников. Они светили фонарями в лица журналистов.
По данным издания, "богиня Джигурды" еле выговаривала слова, указывает Lenta.ru.
Балерина отметила, что своим творчеством «светит для России».
Когда репортер поинтересовался у Волочковой, выпивала ли она в самолете, балерина обматерила и послала его. А потом взяла охранника под руку и покинула помещение.
При этом стало известно, что она успела удалить свой пост с проклятьями в адрес актера Никиты Джигурды. Это произошло после слива видео "плясок" в сеть с закрытой репетиции для взрослых. Джигурда не ожидал "от богини Волочковой такой реакции и наезда". По словам актера, обвинения балерины ошибочны, беспочвенны и смешны.
При этом ролик завирусился.
И сейчас общественники требуют запретить выступать Волочковой для детей.
Но уже 17 января Волочкова намерена пролить свет на случившееся в эфире одной из столичных радиостанций.
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