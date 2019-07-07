«Богиня! Огонь»: поклонники восхитились помолодевшей Кристиной Орбакайте в коротких шортиках

Кристина выставила напоказ свои стройные ножки, которые фанаты исполнительницы считают одними из самых красивых в шоу-бизнесе. Орбакайте недавно отпраздновала 48-летие, но время, похоже, не властно над ней, пишет портал 7 дней.
«Бесконечные, красивейшие ножки», «Богиня! Огонь», «Статуэточка. Красавица», — похвалили Кристину поклонники.
К слову, у Орбакайте в Майами есть квартира с роскошным видом. Там же сейчас находится и бывший отчим певицы — Филипп Киркоров.
А вот Алла Пугачева, мама Кристины, предпочитает проводить лето в Юрмале. На этот раз ее отъезд был связан со скандалом из-за личного авто на платформе у вагона.