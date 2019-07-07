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«Богиня! Огонь»: поклонники восхитились помолодевшей Кристиной Орбакайте в коротких шортиках

Кристина Орбакайте поделилась в своем Instsgram фото с пляжного отдыха на роскошной яхте. Певица уже две недели отдыхает с семьей в Майами.

Перед работниками "Алтай-Кокса" выступила Кристина Орбакайте.
Перед работниками "Алтай-Кокса" выступила Кристина Орбакайте.
архив ОАО "Алтай-Кокс"

Кристина выставила напоказ свои стройные ножки, которые фанаты исполнительницы считают одними из самых красивых в шоу-бизнесе. Орбакайте недавно отпраздновала 48-летие, но время, похоже, не властно над ней, пишет портал 7 дней.

«Бесконечные, красивейшие ножки», «Богиня! Огонь», «Статуэточка. Красавица», — похвалили Кристину поклонники.

К слову, у Орбакайте в Майами есть квартира с роскошным видом. Там же сейчас находится и бывший отчим певицы — Филипп Киркоров.

А вот Алла Пугачева, мама Кристины, предпочитает проводить лето в Юрмале. На этот раз ее отъезд был связан со скандалом из-за личного авто на платформе у вагона.

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