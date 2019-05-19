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Более миллиона фанатов требуют переснять «Игру престолов»

Поклонники сериала «Игра престолов» активно собирают подписи за то, чтобы телеканал HBO переснял заключительный сезон. На момент публикации петиция на сайте change.org собрала уже 1 030 678 подписей.

"Игра престолов", финальный сезон.
"Игра престолов", финальный сезон.
Кадр из проморолика / AMEDIATEKA

Петиция опубликована на сайте 16 мая. Авторы обращения требуют, чтобы финальный сезон шоу пересняли при участии «компетентных сценаристов», пишет РБК. Нынешние же создатели сериала (Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс), по мнению авторов обращения, «проявили свою полную некомпетентеность».

Из петиции:

Требуем переснять 8 сезон «Игры престолов» с компетентными сценаристами. Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс проявили свою полную некомпетентность как сценаристы в ситуации, когда у них нет готового материала, на который можно положиться (речь о книгах). «Игра престолов» заслуживает финального сезона, в котором был бы смысл. Сделайте это, HBO.

Актер Джейкоб Андерсон, известный по роли Серого Червя, назвал петицию «отстойной», добавляет Газета.ру.

В ночь на понедельник, 20 мая, выйдет последний эпизод сериала.

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