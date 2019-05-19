Более миллиона фанатов требуют переснять «Игру престолов»

Петиция опубликована на сайте 16 мая. Авторы обращения требуют, чтобы финальный сезон шоу пересняли при участии «компетентных сценаристов», пишет РБК. Нынешние же создатели сериала (Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс), по мнению авторов обращения, «проявили свою полную некомпетентеность».

Требуем переснять 8 сезон «Игры престолов» с компетентными сценаристами. Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс проявили свою полную некомпетентность как сценаристы в ситуации, когда у них нет готового материала, на который можно положиться (речь о книгах). «Игра престолов» заслуживает финального сезона, в котором был бы смысл. Сделайте это, HBO.