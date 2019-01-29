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«Бомба» для публики: Волочкова записала дуэт с Джигурдой

Две самых эпатажных знаменитости российского шоу-бизнеса — Никита Джигурда и Анастасия Волочкова записали дуэт.

Никита Джигурда
Никита Джигурда
vk.com/dzhigurda12

Они давно дружат, а теперь и вместе работают. Балерина рассказала, что публику ждет «бомба». Она поделилась кадрами с записи композиции, которая проходила в домашней студии их общего друга.

«Когда две эпатажные личности соединяются, это всегда позитивно и интересно. Никита Джигурда — человек-праздник! И это такая радость, когда такой человек рядом!», — написала Анастасия Волочкова.

Поклонники неоднозначно восприняли новость о дуэте Джигурды и Волочковой. Некоторые заранее высмеяли совместное творчество двух звезд: «К такому нас жизнь точно не готовила…», «Ну и компашка», «Даже слушать это не буду», «Стесняюсь спросить, для кого, зачем?», «Шоу фриков», пишет mail.ru.

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