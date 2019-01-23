Бомбическая Лолита ошеломила всех дизайнерским нарядом для шоу

Во время примерки Лолита надела пеструю пушистую накидку на плечи и объемную шапку.
«Мой друг и маэстро силуэта Игорь Гуляев! Неужели я теперь буду выглядеть, как нормальная артистка?», — написала певица.
Поклонники от души посмеялись над внешним видом Лолиты и оценили ее чувство юмора, пишет mail.ru.
«Необычно, креативненько и веселенько», «Лола бомбическая», «Это второе детство, которое в душе у всех!», «Ой, не могу. Лола, рассмешила», «Прикид, как мантия мушкетера. Утепленный вариант. Необычно», «Весело! Я подумала, что на плечах юбка», «Море позитива», — написали комментаторы.
Ранее Лолиту без макияжа не узнали поклонники.