Бузова рассказала «светскому обществу» о своем секретном возлюбленном

На презентации новой песни «Водица» Ольга Бузова рассказала о своем новом избраннике — 33-летняя девушка больше не одинока.

По словам артистки, в ее жизни появился новый мужчина, личность которого она не собирается раскрывать публике.

Ее новый возлюбленный — известный широкой публике человек.

«Вы все его прекрасно знаете, но я не хочу вдаваться в подробности. После такого длительного одиночества, конечно, у меня случились отношения. Теперь начался новый «отсчет», — заявила артистка и телеведущая реалити-шоу «Дом-2».

«Уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила! Может быть, это была одна ночь, может быть, несколько», — приводит слова Ольги StarHit.

На презентации клипа присутствовали звезды российского шоу-бизнеса.

Певица была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым прожила в браке четыре года и рассталась осенью 2016-го, пишет mail.ru. В 2018 году Ольга искала нового спутника жизни на шоу «Замуж за Бузову», однако отношений с победителем проекта строить не стала.

Ольга Бузова приедет в Яровое с концертом, сообщили на официальной странице пляжно-развлекательного комплекса «Причал». Свой визит звезда запланировала на 13 июля.