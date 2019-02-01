Псевдочиновник с лопатой. Московский телеканал распространил фейк об уборке снега в Барнауле

На телеканале «Москва 24» вышел фейковый сюжет об уборке снега в Барнауле. На кадрах снят молодой мужчина в пальто, убирающий проспект Ленина вместе с дворниками. Столичные телевизионщики сообщили, что «в Барнауле снег вместе с дворниками убирают чиновники в костюмах». Однако убирающий снег человек оказался вовсе не сотрудником администрации.

Мужчиной в пальто оказался барнаульский ведущий праздников Дмитрий Акатьев. Молодой человек согласился принять участие в съемках вирусной рекламы, которая распространялась авторами ролика в сториз Instagram и должна была исчезнуть через некоторое время. Однако некая Алиса Артемова выставила это фейковое видео на YouTube.

По словам Дмитрия, съемки проходили 28 января. Вот как он сам описывает этот курьез:

Пригласили давеча сняться в вирусном видео. Для кого? Куда? Во что? Ничё не сказали. Сказали найти мое старое дорогое (нет) пальто, надеть костюм и быть в назначенное время в назначенном месте. Уже на месте рассказали о том, что ролик снимаем для нового сериала на ТНТ «Год культуры». Ну ок. Погнали. Гнали раз пять с перерывами, ибо ждали тех, кто будет снимать. Акатьев рассказывает, что после выходя сюжета на столичном телеканале, знакомые забросали его вопросами: «Что случилось?». Некоторые даже подумали, что в кадре не Дмитрий, а депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев. Дмитрий Акатьев,

ведущий праздников: Деревенская закалка дала свои плоды: подчистил нормально так снега на Ленина и не замёрз ни разу, хоть морозы в тот кон стояли мама не горюй. Видео, кстати норм так прогремело.

Что известно о телеканале «Москва 24»

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