Чтобы шла и не портила прическу. Как выбрать модную и красивую шапку

Любителям нарядиться поярче можно сделать акцент на головной убор. Если учесть правило контрастов, то образ будет смотреться гармонично.
Желающим не привлекать излишнего внимания можно взять шапку в тон верхней одежде более спокойных оттенков.
Многие считают черную шапку универсальным вариантом, но это цвет у лица сильнее подчеркивает неровности кожи и может придавать вам мрачный, уставший и болезненный вид. Поэтому стоит обратить внимание на все природные оттенки— серый, бежевый, коричневый, бордовый и молочный.
Важно подобрать правильный объем. Шапки из тонкого материала плотно облегают голову и подойдут не всем. Головной убор без объема сделает верхнюю часть головы меньше и акцентирует внимание на нос и щеки.
Сильно объемный вариант также требует сноровки: органично он смотрится на высоких женщинах плюс-сайз с пышными локонами или просто длинными густыми волосами. Большинству лиц подходят шапки средней вязки со средним объемом.
Для любителей русских головных уборов подойдут объемные шапки-ушанки с мехом, замшей или нейлоном. Сейчас они в тренде и выбились в лидеры.
Балаклава уже перестала быть нестандартным головным убором. К тому же, она защищает от холода голову, лицо и шею одновременно.
Вязаный капор или капюшон станет отличным дополнением к шубе.
Капор сочетает в себе сразу два аксессуара, а также выигрывает по ряду преимуществ: хорошо согревает не только голову, лоб и уши, но и полностью шею. А иногда — плечи и спину.