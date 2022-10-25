25 октября
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Чтобы шла и не портила прическу. Как выбрать модную и красивую шапку

Рано или поздно настанет день, когда придется надеть шапку. Проверьте свой шапочный гардероб. Если головной убор оказался старым и неудобным — возможно, пора отправиться по магазинам.

Девушка в шапке.
Девушка в шапке.
depositphotos/ViktoriaSapata.
1
Как определиться с цветом?

Любителям нарядиться поярче можно сделать акцент на головной убор. Если учесть правило контрастов, то образ будет смотреться гармонично.

Желающим не привлекать излишнего внимания можно взять шапку в тон верхней одежде более спокойных оттенков.

2
А как насчет классического черного цвета?

Многие считают черную шапку универсальным вариантом, но это цвет у лица сильнее подчеркивает неровности кожи и может придавать вам мрачный, уставший и болезненный вид. Поэтому стоит обратить внимание на все природные оттенки— серый, бежевый, коричневый, бордовый и молочный.

Черная шапка.
Черная шапка.
iloveanchor.com
3
Какую форму выбрать?

Важно подобрать правильный объем. Шапки из тонкого материала плотно облегают голову и подойдут не всем. Головной убор без объема сделает верхнюю часть головы меньше и акцентирует внимание на нос и щеки.

Сильно объемный вариант также требует сноровки: органично он смотрится на высоких женщинах плюс-сайз с пышными локонами или просто длинными густыми волосами. Большинству лиц подходят шапки средней вязки со средним объемом.

Оригинальные модели шапок.
Оригинальные модели шапок.
Лайфхакер.
4
Может, шапку-ушанку?

Для любителей русских головных уборов подойдут объемные шапки-ушанки с мехом, замшей или нейлоном. Сейчас они в тренде и выбились в лидеры.

5
Если не шапка, то что тогда?

Балаклава уже перестала быть нестандартным головным убором. К тому же, она защищает от холода голову, лицо и шею одновременно.

Варианты вязаного капора.
Варианты вязаного капора.
TakProsto

Вязаный капор или капюшон станет отличным дополнением к шубе.

Капор сочетает в себе сразу два аксессуара, а также выигрывает по ряду преимуществ: хорошо согревает не только голову, лоб и уши, но и полностью шею. А иногда — плечи и спину.

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