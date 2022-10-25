Чтобы шла и не портила прическу. Как выбрать модную и красивую шапку

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Какую форму выбрать?

Важно подобрать правильный объем. Шапки из тонкого материала плотно облегают голову и подойдут не всем. Головной убор без объема сделает верхнюю часть головы меньше и акцентирует внимание на нос и щеки.

Сильно объемный вариант также требует сноровки: органично он смотрится на высоких женщинах плюс-сайз с пышными локонами или просто длинными густыми волосами. Большинству лиц подходят шапки средней вязки со средним объемом.