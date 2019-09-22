Деми Мур рассказала о печальном опыте группового секса

56-летняя звезда фильма «Привидение» Деми Мур в своих мемуарах рассказала о сексуальных экспериментах с бывшим мужем Эштоном Кутчером, сообщает «Пятый канал». Экс-супруг дважды предлагал ей организовать сексом втроем и она согласилась в обоих случаях. Но пожалела об этом.

Мур и Кутчер расстались в 2011 году. Предложения о групповом сексе звезда получила от супруга в 2008 году, когда актер снимался в картине «Бабник».

Его партнерше Дженнифер Джейсон Ли не давались постельные сцены, и секс втроем, по мнению Кутчера, должен был раскрепостить коллегу. Тогда он и предложил Деми групповой интим. Она не смогла отказать, но это не помогло спасти брак.

«Я хотела показать ему, какой веселой и классной могу быть. Но наши две встречи с ней были чудовищной ошибкой», — рассказала актриса.

Также она поделилась, что бывший муж ей изменял на протяжении всего брака. Причем его любовницами были не только коллеги по фильмам, но и подруги дочерей Деми Мур. Однажды Кутчер изменил ей в день годовщины свадьбы.

Кутчер заявил, что секс втроем размыл все границы дозволенного, и именно после этого он решился на измену, отмечает телеканал «360».

Мур была старше супруга на 15 лет.