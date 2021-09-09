9 сентября 12°C
﻿
Лайт

День дизайнера и красоты. Симпатичные поздравления в прозе, стихах и смс

9 сентября в России отмечают День дизайнера и День красоты. Altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс. Их можно отправить красивому другу или подруге, маме или папе и, конечно, знакомому дизайнеру. Да и любому понравившемуся человеку.

Баллончик с краской. Граффити.
Баллончик с краской. Граффити.
CC0

Поздравления с Днем дизайнера в прозе

С Днем дизайнера! Пусть количество заказов растет в геометрической прогрессии! Пусть твой креатив и неординарное решение задач получает массу положительных откликов и ведет к успеху! Пускай жизнь доставляет удовольствие и радость, а судьба дарит шансы и возможности! Живи ярко, твори неповторимо!

Поздравляем с профессиональным праздником дизайнеров! Вы создаете магию, красоту там, где раньше не было ничего. Так что, на самом деле, вы настоящие волшебники и чудотворцы. С праздником, и пусть муза всегда нежно обнимает вас за плечи.

Поздравляю с Днем дизайнера. Желаю массу идей и креатива, такой работы, чтоб аж дух захватывало, такой жизни, чтоб каждая минута ее проживалась в удовольствие и в радость! Ярких красок для счастья души и уникальных проектов для успешного творчества.

Блокнот. Ручка. Карандаши
Блокнот. Ручка. Карандаши
Aliexpress.com

Поздравления с Днем дизайнера в стихах

Ландшафты, стильные дизайны,
И требования новых мод,
Дизайнеры всегда лояльны,
Но кто клиентов разберет!

И трудятся в поту «графисты»,
Пытаясь новое создать,
Порой им скажут — альтруисты,
Им этого — не занимать!

Спроецировать ты можешь,
И сомнений в этом нет,
С праздником, дизайнер-график,
Отложи-ка свой проект.

В день твой личный мы желаем
Веселиться от души,
Но чтоб шеф души не чаял,
И лишь с премией спешил.

Осень золотая вдохновляет
Дизайнеров-графиков и художников.
В день сентябрьский они принимают
Поздравления всевозможные.
Желаем, чтоб страниц и книг,
Газет, веб-сайтов и журналов,
Компьютерных программ, витрин
Было у вас всегда немало.
Чтоб вы творили повсеместно,
Идеям вашим было б тесно.

Краски и палитры.
Краски и палитры.
Ирина Пергаева.

Поздравления с Днем дизайнера в смс

Желаем музы, вдохновения
Для креативных планов и идей,
Чтоб мастерских преображений
Свершалось больше каждый день!

Почаще радуйте талантом
Друзей, родных и целый мир.
И пусть все творческие гранты
Выходят на дизайнерский ваш пирс!

День сегодня для тебя,
Как дизайнер,
Можешь целый дом чертить,
А не только график.

Пусть же зрение тебя
Вовек не подводит,
А удача каждый день
В гости пусть заходит.

Нарисуй мою судьбу,
Словно небо звездное.
Сам я точно не смогу
Сваять что-то серьезное…
Или пусть уж выходной
Будет полноценный,
Раз сегодня праздник твой —
Осенний, неизменный.
Пусть идеи посещают,
Мысли пусть не омрачают.

Краски.
Краски.
СС0.

Поздравления с Днем красоты в прозе

Пусть будет красота во всем: и в дружбе, и в любви, и в работе. Праздника в душе, идеального самочувствия, молодости, гармонии, всех благ, высокой самооценки, добра, искреннего отношения, положительных эмоций.

Красота, может быть, и не спасет мир, но она явно сделает его приятнее. Потому поздравляем с Днем красоты. Искренне желаем вам и вашим близким всегда оставаться счастливыми, здоровыми, цветущими и прекрасными как внутри, так и снаружи.

Сегодня, в День красоты, хочу пожелать вечной радости и блеска в глазах, внешнего великолепия и доброты души, сияния от счастья, искренней любви, восторга окружающих от твоей красоты.

Микияж. Косметика.
Микияж. Косметика.
ССО

Поздравления с Днем красоты в стихах

Красота — она ведь есть во всем!
В каждом взгляде, звуке и мгновении!
Красоту в природе мы найдем,
В слове, фразе и мышлении!

Долго красоту искать не нужно,
Если красота в наших сердцах:
Красота в добре, любви и дружбе,
И в счастливых, радостных глазах!

К красоте стремятся люди,
Пусть же мир красивым будет.
Красота нас покоряет
И на подвиг вдохновляет.

Пусть же с вами навсегда
В жизни будет красота,
Пусть прекрасные мгновенья
Поднимают настроение!

С прекрасным праздником тебя,
С Днем нереальной красоты
Спешу сейчас поздравить я!
Пусть исполняются мечты,

И внешность будет хороша,
А впереди успехи ждут,
Красивой будет и душа,
А в сердце смех, тепло живут!

Розы.
Розы.
открытые источники в интернете

Поздравления с Днем красоты в смс

Сегодня праздник красоты.
Той, что весь мир спасает.
А всех красивей только ты,
Я это точно знаю.

Когда по улице идешь,
Красой всех ослепляешь.
Твой образ ярок и хорош,
И всех ты им пленяешь!

Мир спасает
Красота,
И, конечно,
Доброта!
Красота наш
Взгляд ласкает,
Доброта нам
Помогает!

Желаю быть прелестной,
Красивой и чудесной,
Умытой и опрятной,
Чистой, аккуратной,
В общем, будь прекрасна ты
В День красоты!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость