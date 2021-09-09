День дизайнера и красоты. Симпатичные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем дизайнера в прозе
С Днем дизайнера! Пусть количество заказов растет в геометрической прогрессии! Пусть твой креатив и неординарное решение задач получает массу положительных откликов и ведет к успеху! Пускай жизнь доставляет удовольствие и радость, а судьба дарит шансы и возможности! Живи ярко, твори неповторимо!
Поздравляем с профессиональным праздником дизайнеров! Вы создаете магию, красоту там, где раньше не было ничего. Так что, на самом деле, вы настоящие волшебники и чудотворцы. С праздником, и пусть муза всегда нежно обнимает вас за плечи.
Поздравляю с Днем дизайнера. Желаю массу идей и креатива, такой работы, чтоб аж дух захватывало, такой жизни, чтоб каждая минута ее проживалась в удовольствие и в радость! Ярких красок для счастья души и уникальных проектов для успешного творчества.
Поздравления с Днем дизайнера в стихах
Ландшафты, стильные дизайны,
И требования новых мод,
Дизайнеры всегда лояльны,
Но кто клиентов разберет!
И трудятся в поту «графисты»,
Пытаясь новое создать,
Порой им скажут — альтруисты,
Им этого — не занимать!
Спроецировать ты можешь,
И сомнений в этом нет,
С праздником, дизайнер-график,
Отложи-ка свой проект.
В день твой личный мы желаем
Веселиться от души,
Но чтоб шеф души не чаял,
И лишь с премией спешил.
Осень золотая вдохновляет
Дизайнеров-графиков и художников.
В день сентябрьский они принимают
Поздравления всевозможные.
Желаем, чтоб страниц и книг,
Газет, веб-сайтов и журналов,
Компьютерных программ, витрин
Было у вас всегда немало.
Чтоб вы творили повсеместно,
Идеям вашим было б тесно.
Поздравления с Днем дизайнера в смс
Желаем музы, вдохновения
Для креативных планов и идей,
Чтоб мастерских преображений
Свершалось больше каждый день!
Почаще радуйте талантом
Друзей, родных и целый мир.
И пусть все творческие гранты
Выходят на дизайнерский ваш пирс!
День сегодня для тебя,
Как дизайнер,
Можешь целый дом чертить,
А не только график.
Пусть же зрение тебя
Вовек не подводит,
А удача каждый день
В гости пусть заходит.
Нарисуй мою судьбу,
Словно небо звездное.
Сам я точно не смогу
Сваять что-то серьезное…
Или пусть уж выходной
Будет полноценный,
Раз сегодня праздник твой —
Осенний, неизменный.
Пусть идеи посещают,
Мысли пусть не омрачают.
Поздравления с Днем красоты в прозе
Пусть будет красота во всем: и в дружбе, и в любви, и в работе. Праздника в душе, идеального самочувствия, молодости, гармонии, всех благ, высокой самооценки, добра, искреннего отношения, положительных эмоций.
Красота, может быть, и не спасет мир, но она явно сделает его приятнее. Потому поздравляем с Днем красоты. Искренне желаем вам и вашим близким всегда оставаться счастливыми, здоровыми, цветущими и прекрасными как внутри, так и снаружи.
Сегодня, в День красоты, хочу пожелать вечной радости и блеска в глазах, внешнего великолепия и доброты души, сияния от счастья, искренней любви, восторга окружающих от твоей красоты.
Поздравления с Днем красоты в стихах
Красота — она ведь есть во всем!
В каждом взгляде, звуке и мгновении!
Красоту в природе мы найдем,
В слове, фразе и мышлении!
Долго красоту искать не нужно,
Если красота в наших сердцах:
Красота в добре, любви и дружбе,
И в счастливых, радостных глазах!
К красоте стремятся люди,
Пусть же мир красивым будет.
Красота нас покоряет
И на подвиг вдохновляет.
Пусть же с вами навсегда
В жизни будет красота,
Пусть прекрасные мгновенья
Поднимают настроение!
С прекрасным праздником тебя,
С Днем нереальной красоты
Спешу сейчас поздравить я!
Пусть исполняются мечты,
И внешность будет хороша,
А впереди успехи ждут,
Красивой будет и душа,
А в сердце смех, тепло живут!
Поздравления с Днем красоты в смс
Сегодня праздник красоты.
Той, что весь мир спасает.
А всех красивей только ты,
Я это точно знаю.
Когда по улице идешь,
Красой всех ослепляешь.
Твой образ ярок и хорош,
И всех ты им пленяешь!
Мир спасает
Красота,
И, конечно,
Доброта!
Красота наш
Взгляд ласкает,
Доброта нам
Помогает!
Желаю быть прелестной,
Красивой и чудесной,
Умытой и опрятной,
Чистой, аккуратной,
В общем, будь прекрасна ты
В День красоты!