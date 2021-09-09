День дизайнера и красоты. Симпатичные поздравления в прозе, стихах и смс

Красота — она ведь есть во всем!

В каждом взгляде, звуке и мгновении!

Красоту в природе мы найдем,

В слове, фразе и мышлении!



Долго красоту искать не нужно,

Если красота в наших сердцах:

Красота в добре, любви и дружбе,

И в счастливых, радостных глазах!

К красоте стремятся люди,

Пусть же мир красивым будет.

Красота нас покоряет

И на подвиг вдохновляет.



Пусть же с вами навсегда

В жизни будет красота,

Пусть прекрасные мгновенья

Поднимают настроение!