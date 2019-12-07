«Держи, малая, от души»: молодой певец оскорбил Гагарину на шоу «Голос»

На шоу «Голос» во время своего номера певец Арсений Курчанин подошел к Полине Гагариной и внезапно бросил перед ней гору семечек, сообщает teleprogramma.pro.

Участник команды Сергея Шнурова в зеленом спортивном костюме исполнял песню «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки Вверх». Арсений Курчанин в образе гопника вел себя подобающе. В середине номера певец подошел к Полине Гагариной и бросил перед ней семечки. При этом парень произнес: «Держи, малая, от души».

Популярная певица рассказала, что помнит Арсения на прослушиваниях, когда он был интеллигентным молодым человеком, который бы никогда так не поступил. Полина Гагарина назвала его поведение хамским, но простила молодого певца, заметив, что плохому его научил Сергей Шнуров.

Звезда также попросила лидера группы «Ленинград» убрать за участником своей команды. Сергей Шнуров очистил стол от семечек и отдал их девушке из зрительного зала.