Девушка из Барнаула одарила Якубовича презентами с Алтая

В беседе с ведущим программы Леонидом Якубовичем жительница Барнаула рассказала, что работает в музыкальной школе. Вместе с ней на съемки приехали ее ученики, которые исполнили песню.
По традиции, участница привезла гостинцы: молочные продукты, картину алтайского художника и мед, известный и целебный, уточнила девушка.
(с 39:30)
Ранее жительница Барнаула Светлана Сафронова принимала участие в шоу «Поле чудес». Программа вышла в эфир 7 января. Светлана рассказала, что работает педагогом музыкального образования — обучает детей русским народным песням.