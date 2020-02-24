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Девушка из Барнаула одарила Якубовича презентами с Алтая

Педагог по вокалу Кристина Николенко из Барнаула поучаствовала в шоу «Поле Чудес» на Первом канале. Она прошла в полуфинал, но не выиграла.

Леонид Якубович.
Леонид Якубович.
Скриншот видео Первый канал

В беседе с ведущим программы Леонидом Якубовичем жительница Барнаула рассказала, что работает в музыкальной школе. Вместе с ней на съемки приехали ее ученики, которые исполнили песню.

Кристина Николенко.
Кристина Николенко.
Скриншот видео Первый канал

По традиции, участница привезла гостинцы: молочные продукты, картину алтайского художника и мед, известный и целебный, уточнила девушка.

(с 39:30)

Ранее жительница Барнаула Светлана Сафронова принимала участие в шоу «Поле чудес». Программа вышла в эфир 7 января. Светлана рассказала, что работает педагогом музыкального образования — обучает детей русским народным песням.

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