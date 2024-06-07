Девушки из Алтайского края поразили всех своей красотой на «Миссис Россия мира»

Победу получили две девушки из Алтайского края: Раиса Стахнева и Наталья Чистякова. Они стали первыми на всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия мира», сообщает «КП - Барнаул».

Титул «Миссис Россия мира» забрала Раиса Стахнева. На конкурсе она представляла Барнаул. Ранее девушка жила в Рубцовске, где окончила медколледж. Теперь она работает медсестрой в Барнауле и периодически забирает победу в конкурсах красоты. До этого Раиса Стахнева выиграла в конкурсе «Миссис Алтай 202».

«Миссис Россия Вселенная - 2024» стала Наталья Чистякова. Активная победительница успевает строить карьеру и воспитывать двух детей.

«Наталья – дипломированный визажист, свадебный стилист и преподаватель курсов макияжа. Она обладает не только профессиональными навыками, но и удивительной способностью объединять внутреннюю и внешнюю красоту. Ее мечта – создание собственной академии визажа, где будут обучаться не только техническим навыкам, но и развитию личностных качеств», – говорится в сообщении паблика «Язовский клуб».

После победы в конкурсе Наталья сможет представить Россию на международном конкурсе, который пройдет в США в январе 2025 года.

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