Диану Арбенину выписали из клиники после перенесенного сердечного приступа

Певица Диана Арбенина покинула французскую клинику, куда ее доставили с сердечным приступом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на PR-директора артистки Марию Кохель.

«Опасность для жизни миновала, дальнейшее обследование и лечение Арбенина планирует проходить на родине», — сказала Кохель.

В своем Инстаграме Арбенина заявила, что ей легче — «уже могу шевелить руками и ногами». Певица посетовала на регулярные перелеты и сложный график, с которым не справился ее организм. Артистка поблагодарила поклонников за поддержку.

Арбенину госпитализировали с сердечным приступом в одну из французских клиник вечером 17 января. Кохель заявила, что врачи не поставили точный диагноз певице.