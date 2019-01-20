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Диану Арбенину выписали из клиники после перенесенного сердечного приступа

Певица Диана Арбенина покинула французскую клинику, куда ее доставили с сердечным приступом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на PR-директора артистки Марию Кохель.

Диана Арбенина выступила в Барнауле.
Диана Арбенина выступила в Барнауле.
Евгения Валерьева

«Опасность для жизни миновала, дальнейшее обследование и лечение Арбенина планирует проходить на родине», — сказала Кохель.

В своем Инстаграме Арбенина заявила, что ей легче — «уже могу шевелить руками и ногами». Певица посетовала на регулярные перелеты и сложный график, с которым не справился ее организм. Артистка поблагодарила поклонников за поддержку.

Арбенину госпитализировали с сердечным приступом в одну из французских клиник вечером 17 января. Кохель заявила, что врачи не поставили точный диагноз певице.

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