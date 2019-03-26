Дима Билан на костылях пришел получать заслуженную награду

На церемонию награждения, которая проходила в атриуме Большого театра в Москве, победитель «Евровидения-2008» пришел на костылях — Билан сломал ногу возле собственного дома. Певец сам попросил не рассыпать на льду реагенты по экологическим соображениям, пишет «МК». Билану сделали операцию, он лежал в больнице.

«Я, конечно, не спортсмен, хотя сегодня с такими гаджетами пришел сюда», — пошутил Билан о своих костылях.

«Скажу просто — все начинается с нас самих. И трудиться, вышибая искры в профессии — это главное! Рад служить душам людей! Спасибо вам за эту оценку, быть нужным эта идея одна из главных! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!, — написал певец в Instagram после церемонии награждения.

В ноябре 2018 президент РФ Владимир Путин присвоил Диме Билану звание Заслуженного артиста РФ.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — сообщается в документе.

Певец дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». В 2008 году он занял первое место.

Кроме того, в 2006 году Билан стал заслуженным артистом Кабардино-Балкарской Республики, а 2007 году ему присвоили звание заслуженного артиста Чеченской Республики.