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Дима Маликов показал, как выглядит лысым

Российский певец и композитр Дмитрий Маликов разместил в Instagram свой необычный портрет, нарисованный одной из его поклонниц. Изюминкой картины стало даже не поразительное сходство с «оригиналом», а то, что артист изображен абсолютно лысым.

Дмитрий Маликов.
Дмитрий Маликов.
klikabol.mirtesen.ru

Маликов поинтересовался у подписчиков, не стоит ли ему подумать о смене имиджа: «Может быть, уже пора?»

Некоторые поклонники пришли в ужас от идеи любимого артиста, другие оценили чувство юмора Маликова и сравнили его с представителями российского шоу-бизнеса и голливудскими актерами: «Ни в коем случае! Волосы ваша изюминка», «Блестящая голова хорошо, а с волосами лучше!», «Нет, даже не хочется представить вас без вашей чудной прически», «Прикольно. Очень даже Пригожин», «Крутой? Игорь Крутой?», «Думала, Познер», «Сразу и не признала вас!!! Прям пятый друг «бригады», пишет mail.ru.

Возможно, 48-летний Маликов задумался о переменах из-за появившейся седины.

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