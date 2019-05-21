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21 мая
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«Май — не маяться»: Дмитрий Певцов опубликовал архивное семейное фото

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова считаются одной из самых крепких актерских пар.

Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
trinixy.ru

Артист рассказал, что в мае 2019-го они с супругой отметили сразу два важных личных праздника.

«Певчие Дрозды… Мы познакомились 7 мая 28 лет назад. А 15 мая 17 лет назад, слава богу, повенчались… Так что май — не чтобы маяться, а чтобы любить, — подписал фото Дмитрий Певцов.

Актер опубликовал снимок 14-летней давности и наложил на него сонет Шекспира «Люблю, но реже говорю об этом», который исполняет он сам в дуэте с любимой женой. Снимок сделан в 2004 году на съемках сериала «В круге первом».

«Поздравляем! На вашу семью приятно смотреть и брать пример! Долгих лет вам!», «Не верьте приметам! Май — прекрасный месяц», «На 15 лет моложе! А сейчас такие же красавчики!» — комментируют снимок подписчики актера.

Служебный роман Певцова и Дроздовой начался в 1991 году на съемках фильма «Прогулка по эшафоту», пишет 7 дней.

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