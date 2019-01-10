Дочь Пескова «окунули» лицом в торт

Девушка сообщила, что на мероприятие собралась вся ее большая семья, включая Дмитрия Пескова и брата Мику.
«Отмечала я всего третий раз за 21 год… Кстати, в этом году у меня первый раз в жизни был торт! На 18-летие у меня были блины с нутеллой, а на 21 год шикарный, вкусный, оригинальный торт!», — написала Лиза Пескова.
Также она показала в stories снимок, где видно, что ей устроили праздничный «сюрприз» и окунули лицом в торт.
Дочка политика на такое поздравление не обиделась и поблагодарила близких за то, что устроили ей роскошный день рождения, пишет mail.ru.
Лиза — дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его экс-супруги Екатерины Солоцинской.
Всего Песков был женат три раза. С 2015-го его супругой является фигуристка Татьяна Навка.