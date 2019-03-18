Дочь Пескова сводит огромную татуировку, которая ужаснула пресс-секретаря Путина

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова призналась, что ругает себя каждый день из-за неудачной татуировки, которую она сделала в 16 лет. Тогда она набила на левой руке надпись на латыни «Carpe Diem» («Живи настоящим»), но пожалела об этом, пишет «Экспресс газета» со ссылкой на Instagram Песковой.

Елизавета рассказала, как ее родители отреагировали на эту татуировку: «Папа, конечно, ужаснулся, и с тех пор при нем я должна ходить только в одежде, скрывающей мою левую руку, дедушка с бабушкой пытались убедить себя в том, что эту чертовщину можно смыть…»

Дочь Пескова признается, что каждый день ругает себя за этот импульсивный и, как она считает, глупый поступок. Теперь она потратит немало времени, чтобы избавиться от татуировки. Недавно она начала ходить в салон на процедуры лазерного удаления рисунка, пишет 7дней.ru.

«Буду делиться с вами результатами! А также напишу о лазерной процедуре, удаляющей рубцы после акне. Как бы банально ни звучало — сто раз отмерь, один раз отрежь, а то получится, как у меня — вообще ничего не отмеряй и раз 10 отрезай», — резюмировала Елизавета Пескова.