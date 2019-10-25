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Дочь Веры Брежневой потрясла поклонников фигурой в сверкающем мини-бикини

Соня Киперман — старшая дочь Веры Брежневой — призналась читателям, что тоскует по ушедшему лету.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
www.instagram.com/ververa/

Девушка опубликовала фото, на котором позирует в крошечном купальнике.

Поклонники девушки не стали сдержать эмоции: «Вау-вау, красотка», «Как мама», «Прочитал как „Miss Summer“», «Красивая и стройная «, «Горяча», — пишут в комментариях.

Не осталась в стороне и мама Сони — она написала my love и добавила огненные смайлики, пишет mail.ru.

Справедливости ради стоит заметить, что не все комментаторы пришли в восторг от снимка.

«Какие мамы, такие и дети! Безнравственные мамаши кого могут вырастить? На весь мир тело голое выствлять! Где целомудрие, где чистота, где?», — злобно пишут комментаторы.

18-летняя Соня живет в США. Дочь и мать часть сравнивают, а Веру принимают за старшую сестру Сони. Также певица воспитывает 9-летнюю дочь Сару.

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