«Достойные оценят»: Волочкова ответила хейтерам пикантным снимком

Известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где она запечатлена без одежды. В подписи к фотографии звезда посоветовала не обращать внимание на критику хейтеров.

Волочкова пишет «Какое же это счастье — находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни».

Звезда назвала «низостью и ущербностью» осуждение более успешных людей. Волочкова посоветовала не обращать внимание на подобную критику.

«Достойные оценят. И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим сами. Важно, чтобы было с кем! А у меня всегда есть с кем», — пишет балерина.

По ее мнению, именно это звезде не могут простить «недолюбленные тети».

Пост заканчивается словами о том, что Волочкова не может загорать и плавать в пальто. Видимо, поэтому балерина и опубликовала столь откровенное фото.