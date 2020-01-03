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«Достойные оценят»: Волочкова ответила хейтерам пикантным снимком

Известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где она запечатлена без одежды. В подписи к фотографии звезда посоветовала не обращать внимание на критику хейтеров.

Анастасия Волочкова на Мальдивах. Январь 2017 года.
Анастасия Волочкова на Мальдивах. Январь 2017 года.
www.instagram.com/volochkova_art/

Волочкова пишет «Какое же это счастье — находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни».

Звезда назвала «низостью и ущербностью» осуждение более успешных людей. Волочкова посоветовала не обращать внимание на подобную критику.

«Достойные оценят. И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим сами. Важно, чтобы было с кем! А у меня всегда есть с кем», — пишет балерина.

По ее мнению, именно это звезде не могут простить «недолюбленные тети».

Пост заканчивается словами о том, что Волочкова не может загорать и плавать в пальто. Видимо, поэтому балерина и опубликовала столь откровенное фото.

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